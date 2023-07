Visite des serres de l’Université Paris-Saclay Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bures-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Bures-sur-Yvette.

Visite des serres de l’Université Paris-Saclay Samedi 16 septembre, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00 Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Inscription obligatoire

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay vous invite à venir parcourir ses collections sous des aspects divers.

Ethnobotanique, artistique et récréatif, chacun trouvera matière à aiguiser ses connaissances sur le monde végétal.

La découverte des serres s’accompagne d’ateliers. Arpentez la serre et ses différentes ambiances, de l’aridité des espaces à cactées à la moiteur de celui des plantes tropicales, et découvrez les collections associées.

Des ateliers découverte sur les épices ou encore l’art du végétal dans la céramique jalonneront votre parcours de visite

Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bât. 365 – Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Histor – Frédérique Trouslard