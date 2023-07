Journée des Systèmes et de la Matière Complexe 7ème édition (2023) Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Journée des Systèmes et de la Matière Complexe 7ème édition (2023) Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin Orsay, 16 octobre 2023, Orsay. Journée des Systèmes et de la Matière Complexe 7ème édition (2023) Lundi 16 octobre, 08h30 Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin Inscription obligatoire Cette journée fait suite à une première édition qui s’est tenu au CEA Orme des Merisiers en 2016, une deuxième édition à l’ENS Cachan en 2017, une troisième édition à Centrale-Supelec en 2018, une quatrième édition à l’Institut Pascal en 2019, une cinquième édition en distanciel en 2020, et une sixième édition qui s’est tenue à l’ENS Paris-Saclay à l’automne 2021. *Déroulé de la journée : *

Cette journée se déroulera en quatre sessions de présentations courtes de 4 min + 1 min de questions (trois diapositives maximum) dans la limite des places disponibles. Chaque session sera précédée d’une conférence invitée. Orateurs invités :

Pôle Matière et Systèmes Complexes (MSC – axe 3) du département de Physique des Ondes et de la Matière (PHOM) :

Gianguido BALDINOZZI, Daniel BONAMY, Carine DOUARCHE, Patrick GUENOUN, Hervé HENRY, Mélanie LEBENTAL, Lay-Theng LEE, Martin LENZ, Anniina SALONEN, Pierfrancesco URBANI Contacts :

Gianguido Baldinozzi (gianguido.baldinozzi@centralesupelec.fr)

Daniel Bonamy (daniel.bonamy@cea.fr)

Carine Douarche (carine.douarche@u-psud.fr)

Patrick Guenoun (patrick.guenoun@cea.fr)

Mélanie Lebental (lebental@lpqm.ens-cachan.fr) Informations complémentaires :

Cette journée est financée par le Labex PALM. Informations pratiques :

inscription gratuite mais obligatoire (nombre de places limité) et le repas sera offert aux participants (aucun soutien financier ne sera accordé en dehors du repas et des pauses). Date limite : 6 octobre 2023

2023-10-16T08:30:00+02:00 – 2023-10-16T18:00:00+02:00

