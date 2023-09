Exposition « Les femmes dans la création musicale » Faculté des Lettres et Sciences Humaines Limoges, 16 octobre 2023, Limoges.

Une éclatante absence

Longtemps victimes, comme dans tous les secteurs, d’un processus d’invisibilisation qui les a fait disparaître des récits officiels, les compositrices reprennent peu à peu la place qui est la leur dans l’histoire de la musique, grâce à des musicologues et passionné(e)s décidé(e)s à rendre à l’Histoire sa diversité.

C’est un parcours historique qui est proposé pour s’interroger sur les principales raisons qui mènent les femmes a être, encore aujourd’hui, très minoritaires dans le secteur de la création musicale : absence de liberté de se déplacer ou voyager seule, pas d’accès à l’instruction, aux bibliothèques, à l’Université, charge de la famille et des enfants, pas d’autonomie financière… les obstacles opposés à la femme créatrice dans une société patriarcale traditionnelle sont nombreux, comme le souligne l’auteure Virginia Woolf dans son essai Une chambre à soi (1929).

S’y ajoutent les discours dominants qui faisaient douter les femmes de leur capacité même à créer, les assignant aux rôles de « servantes domestiques » et d’êtres inférieurs intellectuellement.

Cette exposition est aussi l’occasion de remettre à l’honneur les créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à peu leur place dans l’histoire de la musique.

En 2018 la Sacem compte parmi ses membres 17% de femmes auteures et compositrices.

Les conditions d’adhésion à la société étant neutres pour les deux sexes, cette faible proportion – constatée dans l’ensemble des pays européens et dans de nombreux secteurs créatifs – s’explique notamment par l’évolution historique des structures sociales et des institutions musicales.

Pourtant, des femmes compositrices sont bien attestées jusqu’au XIIIème siècle environ, puis s’ensuit une longue période d’éclipse et d’invisibilisation des créatrices, dont elles subissent toujours aujourd’hui les effets, comme le montre parfaitement le rapport de janvier 2018 du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes intitulé Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.

Cette exposition vous propose un parcours qui remet en perspective historique la place des femmes dans la création musicale.

Grâce aux archives de la Sacem, elle est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à peu leur place dans l’histoire de la musique.

Venez rencontrer Sophie Gail, Hélène de Montgeroult, Julie Candeille, Pauline Viardot, Marie Jaëll, Loïsa Puget, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Adèle Garcin, Augusta Holmès, Nadia et Lili Boulanger , Anna Marly, Marguerite Monnot, Edith Piaf, Adrienne Clostre, Betsy Jolas, Florence Véran, Mick Micheyl, Michelle Senlis, Claude Delécluse, Gaby Verlor, Anne Sylvestre, Barbara, Gribouille, Ann Grégory, Cris Carol, Françoise Hardy, Catherine Ribeiro, Françoise Giroud, Alice Dona, Michèle Reverdy, Graciane Finzi, Andrée Simons, Arlette Tabart , Marie-Paule Belle¸ Danièle Messia, Isabelle Mayereau, Buzy, Guesh Patti, Joëlle Kopf, Elisabeth Anaïs, Véronique Sanson, Catherine Ringer, Yvette Horner et bien d’autres…

Crédits

Commissariat d’exposition : Musée Sacem

Rédaction : Claire Giraudin, Sophie Rosemont

Documents : BNF/Gallica ; Archives Sacem

