Marathon Musical des étudiants et personnels de l’UL Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Marathon Musical des étudiants et personnels de l’UL Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 12 décembre 2023, Limoges. Marathon Musical des étudiants et personnels de l’UL Mardi 12 décembre, 10h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Sur inscription La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines organise une nouvelle édition du Marathon Musical : le mardi 12 décembre 2023 de 10h à 16h dans le Hall. Nous faisons donc appel à votre talent pour le faire découvrir à l’ensemble des étudiants et des personnels de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Vous êtes étudiant ou personnel de l’UL ? Vous dansez ? Vous chantez ? Vous faites du slam ? Vous jouez d’un instrument ? Vous faites du théâtre ? Vous avez des talents d’humoriste ? Vous voulez faire un karaoké ? Etc.

Peu importe votre talent, peu importe votre niveau, vous êtes bienvenu.e.s. Immortalisez ensuite votre journée devant le Photobooth qui sera à votre disposition. Le but étant que la musique retentisse sans arrêt, la scène est ouverte à tous.tes. Alors n’hésitez pas à venir voir et soutenir les talents de notre faculté.

Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez compléter ce formulaire : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qP5rxvuztEm1edb5B_N2td-JndNxUl9FhizefE_3xPtUNVFSU1lRQkpPWjZKOFZFNjJGMklHMlAwMS4u&origin=lprLink

afin d'indiquer vos disponibilités. Pour toute information complémentaire ou question, contactez : antonio.fanomezantsoa@etu.unilim.fr

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Limoges

