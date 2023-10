Cet évènement est passé EXPOSITION DROITS HUMAINS DU FUTUR Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges EXPOSITION DROITS HUMAINS DU FUTUR Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges Limoges, 25 septembre 2023, Limoges. EXPOSITION DROITS HUMAINS DU FUTUR 25 septembre – 15 octobre Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges Entrée libre EXPOSITION DROITS HUMAINS DU FUTUR de la Fédération Internationale pour les Droits Humains présentée par la Ligue des droits de l’Homme de la Haute-Vienne à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines du 25 septembre au 13 octobre 2023 La Fédération Internationale pour les Droits Humains a célébré son centenaire en 2022. A cette occasion une consultation internationale auprès de ses 188 organisations membres sur les Droits humains du futur a conduit à la proclamation de dix nouveaux droits pour l’avenir équitable de tous les habitants de notre planète.

Une exposition photographique réalisée par l’agence Magnum présentera ces 10 nouveaux droits du 25 septembre au 13 octobre 2023 dans le hall de la Faculté des Lettres et de Sciences Humaines de l’Université de Limoges.

Le vernissage de cette exposition se tiendra mardi 26 septembre à 13 heures en présence de Maryse Artiguelong vice présidente de la FIDH et membre du bureau national de la LDH. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

