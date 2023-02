Ciné – Débat » Les invisibles » faculté des lettres de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Entrée libre et gratuite L’association ATD quart monde propose un Ciné – débat

le 28 février à 17h à la Faculté de lettres de Limoges – Amphithéâtre Vareille Le film projeté sera « les invisibles » une comédie/drame de 2018.

Thème : Exclusion, Pauvreté, Réinsertion

Le réalisateur: Louis Julien Petit.

Synopsis: Suite à une décision municipale, un centre d’accueil pour

femmes SDF va fermer. Il ne reste plus que 3 mois aux travailleuses

sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent. contact : limoges.87@atd-quartmonde.org faculté des lettres de Limoges 39 E rue Camille Guérin 87100 Limoges Limoges 87170 Haute-Vienne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T16:00:00+00:00 – 2023-02-28T18:30:00+00:00

