Rencontre avec Pascal Saint-Amans Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Rencontre avec Pascal Saint-Amans Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université Pessac, 28 septembre 2023, Pessac. Rencontre avec Pascal Saint-Amans Jeudi 28 septembre, 18h00 Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la faculté d’éco-gestion de l’Université de Bordeaux

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nC9q

“Ancien directeur fiscal de l’OCDE, l’auteur raconte de l’intérieur la lutte contre les paradis fiscaux menée par les gouvernements, guidée par lui, après la crise financière de 2008. Acculés, ils ont été capables, en agissant ensemble, de faire craquer le secret bancaire et de s’attaquer à l’évitement fiscal des entreprises avec notamment la mise en place d’un impôt minimum mondial de 15 %.” ©Electre2023 Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université 16 Av. Léon Duguit, 33600 Pessac Pessac 33600 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/nC9q »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Faculté d'économie-gestion de Bordeaux Université Adresse 16 Av. Léon Duguit, 33600 Pessac Ville Pessac Departement Gironde Lieu Ville Faculté d'économie-gestion de Bordeaux Université Pessac latitude longitude 44.798375;-0.616183

Faculté d'économie-gestion de Bordeaux Université Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/