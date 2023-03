Rencontre avec Jacques Généreux Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Rencontre avec Jacques Généreux Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université, 30 mars 2023, Pessac. Rencontre avec Jacques Généreux Jeudi 30 mars, 18h30 Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université Cette rencontre a lieu dans le cadre des rencontres « L’économie c’est politique » en partenariat avec la Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université. Rendez-vous à la Faculté d’économie-gestion de Bordeaux université (16 Av. Léon Duguit, 33600 Pessac) Campus Montesquieu – Bâtiment H – Amphi Asselain Faculté d’économie-gestion de Bordeaux Université 16 Av. Léon Duguit, 33600 Pessac Pessac 33600 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

