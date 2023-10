Un déj’ avec Camille Esnée Faculté de sciences économiques de Rennes Rennes, 13 novembre 2023, Rennes.

Un déj’ avec Camille Esnée Lundi 13 novembre, 12h30 Faculté de sciences économiques de Rennes Entrée libre, sur inscription

L’entrepreneuriat… pourquoi pas ?

A 28 ans, Camille Esnée a déjà parcouru du chemin. Etudiante-Entrepreneure en 2016-2017, elle a su faire sa place dans le milieu du design d’objets, vendant ses créations de Rennes à Amsterdam, en passant par Paris et Bruxelles.

Après des études supérieures en arts appliqués et design d’objet, elle se lance dans l’entrepreneuriat… pour son plus grand plaisir !

Venez échanger avec elle autour d’un déjeuner, en toute simplicité !

C’est où ?

Faculté de Sciences Économique de Rennes, Salle créativité

7 place Hoche, 35000 Rennes

C’est quand ?

Le 13 novembre, de 12h30 à 13h30

2023-11-13T12:30:00+01:00 – 2023-11-13T13:30:00+01:00

