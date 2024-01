Atelier ZEN : Je manque de sommeil Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, jeudi 28 mars 2024.

Atelier ZEN : Je manque de sommeil L’apaisement est la première porte du sommeil, une éducation au sommeil pour être au mieux de ses capacités Jeudi 28 mars, 18h15 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée sur inscription

Toujours soucieux de créer un environnement favorable à la prévention et au sentiment de bien-être, tant sur le lieu d’études que sur les lieux de vie universitaire, le SSE lance le programme « J’peux pas, j’ai atelier ZEN ! » visant à apporter des solutions concrètes et faciles à certaines problématiques rencontrées par le plus grand nombre d’entre vous au cours de votre cursus.

Ces ateliers interactifs, encadrés par un professionnel expert, et faisant appel à la pratique de techniques variées, vous aideront à vous libérer des tensions physiques, émotionnelles et mentales, à mieux gérer le stress, à favoriser un sommeil de qualité, à augmenter la concentration et à vous reconnecter à vous-même pour mieux vous connecter aux autres. La pratique d’activités ZEN régulières, en ateliers, en cours dédiés ou chez vous, deviendra un atout dans la réussite de vos études puisque vous apportant des outils pour une vie plus équilibrée basée sur une meilleure connaissance et acceptation de ses ressentis corporels.

Accessibles à tous les étudiant.es (sur inscription en ligne), les ateliers se dérouleront chaque mois en présentiel jusqu’à fin avril 2024, enrichis de quelques « séances flash » en distanciel en périodes d’examen.

Les inscriptions sont ouvertes au lien suivant : https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/s9lg11

Attention les places sont limitées.

Ces ateliers font l’objet d’un financement CVEC. Ils sont donc sans avance de frais et exclusivement réservés pour les étudiant.es de l’Université Paris-Saclay. Une carte étudiante valide sera demandée.

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France

Faculté de Médecine Paris-Saclay SSE