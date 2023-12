Colloque « Régulations épigénétiques et post-transcriptionnelles : de la physiopathologie à l’innovation thérapeutique » Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 25 mars 2024 08:00, Le Kremlin-Bicêtre.

physiopathologie à l’innovation thérapeutique » Lundi 25 mars 2024, 09h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay Les inscriptions seront ouvertes ultérieurement via un formulaire en ligne

Cette journée organisée par le Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Saclay vise à faire le point sur les mécanismes épigénétiques et de régulation post-transcriptionnelle en recherche translationnelle, à éclairer les technologies de pointe utilisées pour étudier ces mécanismes, et à discuter des applications cliniques potentielles de ces découvertes.

Au programme :

– Épigénétique et régulation post-transcriptionnelle en endocrinologie et métabolisme

– Épigénétique et régulation post-transcriptionnelle en inflammation et autoimmunité

– Épigénétique et régulation post-transcriptionnelle en cancérologie

Un appel à communications est ouvert jusqu’au 5 février 2024 pour des communications orales et des posters.

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-25T09:00:00+01:00 – 2024-03-25T17:30:00+01:00

