Conférence « santé et société » : Au cœur de la gestion de crise du COVID par le Pr Jean-François Delfraissy Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, mercredi 31 janvier 2024.

Conférence « santé et société » : Au cœur de la gestion de crise du COVID par le Pr Jean-François Delfraissy Suivie d’une table ronde en présence des Prs Marc Humbert, Audrey Coilly, Fabrice Jollant et d’Alix De La Coste Directrice générale adjointe à la région Île-de-France Mercredi 31 janvier, 18h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

Cette conférence « santé et société » sera suivie d’une table ronde en présence des scientifiques hospitalo-universitaires Prs Marc Humbert, Audrey Coilly, Fabrice Jollant et d’Alix De La Coste Directrice générale adjointe à la région Île-de-France.

Marc Humbert est le Doyen de la Faculté de médecine Paris-Saclay et professeur en pneumologie de l’Université Paris-Saclay. Il est également Directeur de l’Unité mixte de recherche Hypertension pulmonaire : Physiopathologie et Innovation thérapeutique (Université Paris-Saclay/Inserm), chef du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires de l’hôpital Bicêtre AP-HP et ancien Président de la Société européenne de pneumologie.

Audrey Coilly est professeur d’hépatologie à l’Université Paris-Saclay, chef du service d’Hépatologie au Centre Hépato Biliaire, Hôpital Paul Brousse AP-HP et directrice du programme médical de transplantation hépatique. Elle dirige également l’une des équipes du laboratoire Physiopathogenèse et traitement des maladies du foie (Université Paris-Saclay/Inserm).

Fabrice Jollant est professeur de psychiatrie à l’Université Paris-Saclay et au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Bicêtre AP-HP. Il est également professeur adjoint au département de psychiatrie de l’Université McGill, Montréal, Canada, et chercheur invité au CHU de Nîmes. Il est membre de l’Observatoire National du Suicide (France), de l’Académie internationale de recherche sur la sexualité (IASR), de l’International Association for the Study of Pain (IASP) et du Groupement étude et prévention suicide (GEPS).

Alix De La Coste est Directrice générale adjointe à la région Île-de-France, transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation.

Entrée gratuite sur inscription au lien suivant : https://evento.renater.fr/survey/inscription-a-la-conference-sante-et-societe-au-coeur-de-la-gestion-de-crise-du-covid-8a9tpg82

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/inscription-a-la-conference-sante-et-societe-au-coeur-de-la-gestion-de-crise-du-covid-8a9tpg82 »}] [{« link »: « https://evento.renater.fr/survey/inscription-a-la-conference-sante-et-societe-au-coeur-de-la-gestion-de-crise-du-covid-8a9tpg82 »}]

Conférence Covid-19