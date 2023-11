Séminaire de présentation de l’Incucyte© Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 29 novembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Séminaire de présentation de l’Incucyte© Mercredi 29 novembre, 12h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée sur inscription auprès d’Olivier BRUNO et Larbi AMAZIT

Ce nouvel appareil récemment installé au sein du bâtiment de recherche de la Faculté de médecine et mutualisé à l’attention des différents laboratoires, sera présenté au cours de ce séminaire.

Au programme :

– Introduction à l’Incucyte© et applications

– Présentation des options et modules d’analyse

– Catalogue des réactifs et consommables Incucyte©

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « larbi.amazit@u-psud.fr »}, {« type »: « email », « value »: « olivier.bruno@sartorius.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T12:00:00+01:00 – 2023-11-29T14:00:00+01:00

Faculté de médecine Bâtiment de recherche