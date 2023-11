Giving Tuesday à la Faculté de médecine Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne Giving Tuesday à la Faculté de médecine Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 29 novembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Giving Tuesday à la Faculté de médecine Mercredi 29 novembre, 11h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay L’Université Paris-Saclay et sa Fondation renouvellent pour la sixième année leur participation au Giving Tuesday.

Sur le site de la Faculté de Médecine, une collecte est organisée à l’attention des maraudes réalisées par l’association Evadeh, Mercredi 29 novembre de 11h à 16h dans le hall des amphi. Produits collectés :

– vêtements (écharpes, gants, bonnets, pulls, manteaux, chaussettes, chaussures, vêtements pour enfants…),

– produits d’hygiène (savons, déodorants…),

– couvertures (couettes, plaids…),

– produits alimentaires non périssables ou ayant une date limite de consommation longue (soupe…) Un bac de collecte restera à disposition dans le hall des amphi jusqu’au 1er décembre aux mêmes horaires (de 11h à 16h). Pour en savoir plus sur les actions solidaires #GivingTuesday entreprises sur les campus : https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/giving-tuesday-2023 Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/giving-tuesday-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

GivingTuesday Collecte

