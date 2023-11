Animations à l’occasion du mois sans tabac Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 20 novembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Animations à l’occasion du mois sans tabac Lundi 20 novembre, 10h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée libre

À l’occasion du mois sans tabac, la Faculté de Médecine Paris-Saclay accueille dans son hall des amphi l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) de l’Hôpital Bicêtre AP-HP qui propose à l’attention des étudiants et personnels des animations et quizz tout au long de cette journée.

Quelques lots sont à gagner pour les meilleurs !

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:30:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

