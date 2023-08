Rentrée Climat à KB n°2 Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne Rentrée Climat à KB n°2 Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 29 septembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Rentrée Climat à KB n°2 Vendredi 29 septembre, 13h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Inscription sur l’évènement Facebook Pôle Ecologie KB 13:30h : Présentation en amphi C

14h-17h : atelier collaboratif de la Fresque du climat basé sur les rapports du GIEC, par groupes de 6-8 étudiant.es avec animateur.trices (en salles de TD),

17h : goûter EVADEH dans le hall Inscription sur l’évènement Facebook

@kbcolo.evadeh sur instagram

