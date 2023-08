La prévention du suicide, diversité et complémentarité en Ile de France Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne La prévention du suicide, diversité et complémentarité en Ile de France Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 15 septembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre. La prévention du suicide, diversité et complémentarité en Ile de France Vendredi 15 septembre, 08h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Sur inscription : 50€ L’objectif de ces journées est d’améliorer ensemble la prévention du suicide ! Un large panel d’intervenants sera réuni dans le but de promouvoir la diffusion des connaissances et le partage d’expériences variées. Cette année, la thématique du matin sera la prévention du suicide du sujet âgé. L’après-midi sera l’occasion de présenter différents dispositifs régionaux allant de la périnatalité aux jeunes, et de la police à la formation. Cette conférence est ouverte à tout professionnel et bénévole impliqué ou intéressé par la question de la prévention du suicide. Voir le programme Tarif et Inscriptions (café d’accueil et déjeuner inclus) : 50€

