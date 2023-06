Function to omic « Functionomic » analysis of cellular interactions to dissect the mechanisms of immuno regulation on a chip Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 21 juin 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Function to omic « Functionomic » analysis of cellular interactions to dissect the mechanisms of immuno regulation on a chip Mercredi 21 juin, 13h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée libre sur inscription

Dr Tania Konry, Associate Professor, Assistant Dean for Research à la Faculté des Sciences de la Santé (Northeastern University, Boston) sera accueillie à la Faculté de Médecine le 21 juin 2023 et donnera à cette occasion une conférence sur le thème Function to omic « Functionomic » analysis of cellular interactions to dissect the mechanisms of immuno regulation on a chip.

Il s’agit d’une présentation sur un développement d’outils et de technologies extrêmement innovants pour l’analyse de cellules individuelles et des interaction cellule-cellule.

Pour plus d’informations, visitez le site : https://konrylab.sites.northeastern.edu/

Cette conférence s’effectue dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Northeastern à Boston.

La présentation suivie d’un échange aura lieu de 13h à 14h30, au bâtiment Recherche de la Faculté de Médecine Paris-Saclay, 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre, Auditorium (rez-de chaussée)

Un lien pour participer en distanciel vous sera partagé ultérieurement pour les personnes ne pouvant pas participer en présentiel.

2023-06-21T13:00:00+02:00 – 2023-06-21T14:30:00+02:00

