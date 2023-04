Workshop Women in Science Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Workshop Women in Science Faculté de Médecine Paris-Saclay, 12 mai 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Workshop Women in Science Vendredi 12 mai, 13h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Sur inscription Au programme : Place des femmes dans la recherche : état des lieux, une situation en transition ? avec Dr Gaetane Nocturne, Rhumatologue (Université Paris-Saclay, AP-HP), Mathieu Arbogast, Membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, et Donner des ELLES à la santé Ces femmes qui boostent l’Innovation #HealthTech avec les start-up Hephaï et Orakl Valoriser les carrières scientifiques : Portraits de femmes avec : Pr Caroline Robert, Dermatologue (Gustave Roussy, Université Paris-Saclay) et Pr Laurence Zitvogel, Oncologue (Gustave Roussy, Université Paris-Saclay), Rachel Breton, Doctorante Neuroscience (Université Paris-Saclay), Anne Chantry, Sage-femme enseignante (AP-HP, Université Paris-Cité) et Judith Leblanc, Maitre de conférence santé public (AP-HP, Sorbonne Université). Bilan et perspectives par Stéphanie decoopman DG AP-HP Organisé par : AP-HP, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Inserm, Faculté de Médecine Paris-Saclay et Faculté de Santé Université Paris Cité TABLE RONDE animée par les Directeurs de Fédérations Hospitalo-Universitaires FHU Adapt, FHU Dental, FHU CARE, FHU NeuroVasc et FHU PREMA

Pr Ariane Berdal, Pr Catherine Chaussain, Pr Marion Leboyer, Pr Xavier Mariette, Dr Peggy Reiner, Pr Vassilis Tsatsaris Evènement ouvert à tous : étudiants, paramédicaux, médecins, chercheurs, académiques, privés, etc. Plus d’informations Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-women-in-science-547400699227?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1 »}] [{« link »: « https://www.donnerdesellesalasante.org/ »}, {« link »: « https://fhucare.com/fr/news-and-events/the-6th-dcbiol-course-on-immunity-and-cancer-immunotherapy-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T13:30:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-12T13:30:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00 workshop femme

Détails Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu Faculté de Médecine Paris-Saclay Adresse 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre Departement Val-de-Marne Lieu Ville Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre

Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le kremlin-bicetre/

Workshop Women in Science Faculté de Médecine Paris-Saclay 2023-05-12 was last modified: by Workshop Women in Science Faculté de Médecine Paris-Saclay Faculté de Médecine Paris-Saclay 12 mai 2023 Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne