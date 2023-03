Colloque Santé et sport Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Colloque Santé et sport Faculté de Médecine Paris-Saclay, 3 avril 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Colloque Santé et sport Lundi 3 avril, 09h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée libre sur inscription 09h45-10h : Introduction Pr Nathalie Lassau (Directrice de l’IFSBM*), Pr Marc Humbert (Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Saclay), Dr Sébastien Le Garrec (Chef du Pôle médical de l’INSEP**) SESSION I – L’accompagnement de l’athlète de haut niveau Modérateurs :

Dr Sébastien Le Garrec (Chef du Pôle médical – INSEP) et M. Younès Nézar (Expert Développement durable à l’ANAP*** et sportif de Haut Niveau)

Introduction par M. Bertrand Daille (Chef du Pôle Performance – INSEP) 10h-10h20 : Ingénierie et performances MM. Maxime Bourgain et Thomas Provot (Enseignants chercheurs en biomécanique de l’humain, analyse du mouvement du sportif – EPF Ecole d’Ingénieur-e-s) 11h20-10h40 : Les enjeux du suivi du sportif de haut niveau Mme Laurence Promé (Kinésithérapeute du sport à l’INSEP) 10h40- 11h : La retraite de l’athlète Mme Julie Voirin (Athlète FF d’Aviron top 10) 11h –11h15 : Table ronde avec les modérateurs et les intervenants 11h15 –11h30 PAUSE SESSION II – La nutrition du sportif Modérateurs :

Mme Eve Tiollier (Chercheur en nutrition – INSEP) et M. Younes Belkouchi (Doctorant – CentraleSupélec) 11h30-11H50 : Comment préparer les athlètes à court, moyen et long terme Dr Le Garrec (Chef du Pôle médical – INSEP) 11h50-12h10 : Nutrition et adaptation aux particularités de chaque sport M. Willy MANGIN (Directeur de la Société française de nutrition du sport) 12h10-12h30 : Microbiotes Mme Eve TIOLLIER (Chercheur en physiologie de la performance sportive – INSEP) 12h30-12h45 : Table ronde avec les modérateurs et les intervenants 12h45-13h15 : Intervention de la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Mme Amélie Oudéa-Castéra (sous réserve) 13h15-14h30 : PAUSE DEJEUNER et VISITE DES STANDS SESSION III – Sport et inclusion Modérateurs :

Mme Emma Debaud (Présidente du CentraleSupélec Football Club Féminin) et intervenant INSEP en attente de confirmation 14h30-14h50 : Les freins physiologiques à la pratique du sport pour les femmes Mme Morgane Le Bourvellec (Doctorante au Laboratoire MOVE « Mobilité Vieillissement et Exercice » –Université de Poitiers) + témoignage d’une athlète (en attente de confirmation) 14h50-15h10 : Impact des variations hormonales dues aux cycles menstruels sur la performance M. Tom Chassard (Chercheur – INSEP) 15h10-15h30 : Inclusion, inégalités dans le sport lié au genre Mme Anne Schmitt (Maîtresse de conférence sociologue du sport, du genre et du corps, laboratoire complexité / Université Paris-Saclay) 15h30-15h50 : Hopper : startup française produisant des lames de course (intervenant en attente de confirmation) 15h50-16h15 : Table ronde avec les modérateurs et les intervenants 16h15-16h30 : PAUSE SESSION IV – Sport pour la santé Modérateurs :

Pr François Carré (Cardiologue et médecin du sport CHU Rennes) et M. Jean Blaise (Etudiant – CentraleSupelec) 16h30-16h50 : Le sport contre la sédentarité Pr François Carré (Cardiologue et médecin du sport CHU Rennes) 16h50- 17h10 : Sport et santé planétaire M. Younès Nézar (Expert Développement durable à l’ANAP et sportif de Haut Niveau) 17h10-17h25 : L’accompagnement psychologique de l’athlète Mme Lise Anhoury (Responsable de l’unité psychologique de l’INSEP) 17h25-17h40 : Comment gérer la confiance en soi lors d’une blessure ? Mme Lucile Woodward (journaliste, coach sportive et dirigeante de la start-up Wellso) 17h40 – 17h55 : Table ronde avec les modérateurs et les intervenants 17h50-18h : Conclusion du colloque Pr Lassau et Dr Le Garrec *IFSBM : Institut de Formation supérieur biomédicale – ifsbm.universite-paris-saclay.fr

**INSEP : Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance – insep.fr

***ANAP : Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale – anap.fr Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjcY4eLjkPFIDf2JgQYVdsKR3UdjrxsGovqJYFLXN-0920Q/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T09:30:00+02:00 – 2023-04-03T18:00:00+02:00

