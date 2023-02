Forum des formations paramédicales Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Mercredi 15 février de 9h à 17h – Présentation des formations de sciences infirmières, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, manipulateur-radio à la Faculté de Médecine Paris-Saclay. Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/forum-des-formations-paramedicales-15-fevrier-2023 »}] La Faculté de médecine Paris-Saclay organise un forum de présentation de ses formations paramédicales à l’attention des futurs bacheliers et des publics intéressés. Des formateurs, étudiants et professionnels en sciences infirmières, kinésithérapie, podologie et manipulation en électroradiologie médicale présenteront les modalités d’accès à ces formations, le programme et leurs métiers autour de stands, de conférences et d’animations. Pour en savoir plus : https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/forum-des-formations-paramedicales-15-fevrier-2023

