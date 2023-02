Colloque « hémostase et thrombose » Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Colloque « hémostase et thrombose » Faculté de Médecine Paris-Saclay, 6 février 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Entrée libre sur inscription

Colloque sous l’impulsion du Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine Paris-Saclay, lundi 6 février 2023 de 9h à 17h. Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/colloque-hemostase-et-thrombose-06/02/23 »}] Cette journée organisée par le Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Saclay a pour objectif de faire le point sur les mécanismes impliqués dans la survenue d’événements prothrombotiques dans plusieurs pathologies et de donner un aperçu sur ce que seront les thérapies de demain. Au programme :

Conférence inaugurale

COVID et thrombose

Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique

Modèles d’études et innovations thérapeutiques

Equilibre hémostase-thrombose en pathologie Détails du programme et inscriptions : https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/colloque-hemostase-et-thrombose-06/02/23

