Prendre place dans le monde : La diplomatie des jeunes États-Unis – 1783-1815 Faculté de Médecine Nantes, 1 décembre 2023, Nantes.

2023-12-01 dans l’amphi 4

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : oui Entrée libre dans l’amphi 4

En 1783, une fois l’indépendance acquise, les hommes politiques américains se trouvèrent confrontés au défi de leurs relations avec les puissances étrangères. Entre volonté de demeurer à l’écart des querelles européennes qui, par le biais des colonies, pouvaient avoir des répercussions en Amérique, et détermination à être considérés comme un pays égal en dignité à tous les autres, les États-Unis durent pratiquer une politique étrangère prudente et forte. Leur positionnement international et leurs ambitions générèrent une série de tensions avec la Grande-Bretagne et la France qui contribuèrent à façonner durablement les caractéristiques de la diplomatie américaine. par Eric Schnakenbourg, professeur d’histoire moderne et directeur du CRHIA (Nantes Université) Cette conférence s’inscrit dans le cycle 2023-2024 « Les Etats-Unis et le monde du XVIIIe au XXIe siècle », proposé par les Archives diplomatiques et le CRHIA (Centre de recherches en histoire internationale et atlantique ), en partenariat avec l’Université permanente.

Faculté de Médecine Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 28 28 https://medecine.univ-nantes.fr/la-faculte-de-medecine/ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-scientifique-et-culturelle/colloques-et-conferences/article/conference-prendre-place-dans-le-monde-la-diplomatie-des-jeunes-etats-unis-1783