AFSSI Connexions Faculté de Médecine, 4 juillet 2023, Montpellier.

La marketplace annuelle pour la R&D des Sciences de la Vie française

L’AFSSI Sciences de la Vie organise en partenariat avec AD’OCC la 10e édition des AFSSI Connexions, les rencontres annuelles de la recherche préclinique, les 4 et 5 juillet 2023 à Montpellier : Une véritable marketplace annuelle française pour la R&D des Sciences de la Vie.

Cette année, la seconde journée des AFSSI Connexions est organisée en partenariat avec AD’OCC dans le cadre du BtoHealth. La région Occitanie est riche d’un écosystème d’entreprises et de laboratoires. Autant d’opportunités de rencontrer de nouveaux partenaires !

Rejoignez-nous nombreux pour cette 10e édition des AFSSI Connexions des moments d’échanges et de partages. A l’issue de la première journée, une soirée networking est organisée pour nous retrouver autour de moments chaleureux et conviviaux.

Les AFSSI Connexions réuniront sur deux journées riches en contacts les acteurs de l’écosystème. Bénéficiez d’opportunités multiples de dénicher les compétences, savoir-faire et innovations dont les acteurs des sciences de la Vie ont besoin !

Cette année nous échangerons sur des sujets d’actualité en lien avec nos thématiques d’avenir :

• Internationalisation de nos entreprises

• Collaboration publique privée

• Prise en compte des sociétés de services dans les plans de relance

• Transfert technologique

• Souveraineté de nos filières

• Alliances

• Recrutement

Publics attendus :

• Sociétés membres de l’AFSSI

• Start-up / TPE / PME / PMI

• Grand groupe (Industrie pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire)

• Société de biotechnologie

• Etablissements académiques et de recherche publique

• Ecoles & centres de formation

• Investisseur

• Groupement professionnels locaux et structures d’accompagnement

• Cabinet conseils (financements, assurance, PI, Business development)

Retrouvez le programme et inscrivez-vous !

Vous avez des questions ? Contactez-nous par téléphone au 03.84.58.46.85 ou par e-mail

Faculté de Médecine 2 rue de l'Ecole de Médecine, 34090 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T08:30:00+02:00 – 2023-07-04T23:00:00+02:00

2023-07-05T08:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:30:00+02:00

R&D innovation

