Val-de-Marne Le Droit en tous sens. Le Droit et L’ouïe. A propos des implants cochléaires Faculté de Médecine Le Kremlin-Bicêtre, 28 juin 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Le Droit en tous sens. Le Droit et L’ouïe. A propos des implants cochléaires Mercredi 28 juin, 14h00 Faculté de Médecine Entrée libre Déterminé à donner au dialogue entre scientifiques et juristes la valeur d’un enjeu de recherche, le séminaire « le droit en tous sens » suit la thématique générale des cinq sens pour aborder des questions concrètes et d’actualité, tant pour les juristes de différentes spécialités que pour d’autres acteurs de la communauté scientifique de l’Université Paris-Saclay.

Penchés sur l’ouïe, après une première séance consacrée à la vue, nos travaux porteront sur le développement des implants cochléaires. La promesse technique de remédier à certaines pathologies sévères de l’audition s’est parfois heurtée à la revendication, au sein des communautés sourdes, d’une identité sociale définie par la pratique de langues minoritaires, les langues signées. Le droit peut-il aider à décrire ces tensions et à les balancer ?

