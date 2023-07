Les Journées des Infirmiers Faculté de médecine Henri Warembourg Loos, 12 octobre 2023, Loos.

Les Journées des Infirmiers 12 et 13 octobre Faculté de médecine Henri Warembourg Entrée gratuite, sur inscription

Venez assister aux Journées des Infirmiers de Lille les 12 et 13 octobre à la Faculté de médecine Henri Warembourg Lille Pôle recherche !

Au programme ?

– Conférences sur la considération et image du métier infirmier, le burn out : psychologie, des témoignages et table ronde d’IPA

– Ateliers participatifs sur les Infirmiers ASALEE, la reconversion professionnelle de ma vie d’IDE à ma vie IDEale by Charlotte K, et pleins d’autres !

– Conseils et astuces sur l’exercice en libéral !

Retrouvez le programme complet sur notre site internet Journées des Infirmiers ! (presque complet)

Alors, on se retrouve à Lille ? Pensez à vous inscrire gratuitement sur le site des JDI !

Ps : on vous offre le café ? ?

Faculté de médecine Henri Warembourg 2 Av. Eugène Avinée Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdesinfirmiers.fr/inscription-lille/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00