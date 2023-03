Hacking Health Camp Faculté de Médecine de Strasbourg, 24 mars 2023, Strasbourg.

Hacking Health Camp 24 – 26 mars Faculté de Médecine de Strasbourg sur inscription

Vous êtes un professionnel de la santé ou du numérique à la recherche de nouvelles opportunités d’innovation dans le domaine de la santé ? Rejoignez le Hacking Health Camp, l’événement phare de l’innovation en santé numérique !

Pendant trois jours, vous aurez la chance de rencontrer des porteurs de projets qui vivent des problématiques récurrentes dans leur pratique et ont des idées innovantes pour les résoudre. Vous pourrez également contribuer aux projets en apportant votre expertise et vos compétences dans les domaines de la technologie, du design, de la médecine, de l’entrepreneuriat et bien plus encore.

Au programme : des conférences inspirantes sur l’avenir de la santé, des formations et des interviews dans les domaines technologiques, juridiques, médicaux et de design. Mais surtout, un hackathon de 50 heures pour transformer les idées innovantes en prototypes fonctionnels.

En rejoignant le Hacking Health Camp, vous pourrez vous connecter avec des professionnels passionnés et découvrir les dernières tendances en matière d’innovation en santé. De plus, depuis 2014, 225 prototypes ont été créés, ce qui a permis d’émerger 25 startups, entreprises, projets de recherche et projets associatifs, ainsi que des projets déployés directement dans les établissements.

Pour vous préparer au hackathon, nous organisons également trois ateliers en ligne entre janvier et mars. Ces ateliers permettent de clarifier, structurer, approfondir et enrichir les idées grâce aux conseils de développeurs et de designers. À la fin de chaque atelier, les projets seront mieux préparés pour le hackathon.

Ne manquez pas cette occasion unique de transformer vos idées en réalité ! Inscrivez-vous dès maintenant au Hacking Health Camp.

Faculté de Médecine de Strasbourg 1 rue kirschleger, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00

2023-03-26T00:30:00+01:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

