Crise sanitaire et responsabilité civile Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Jacques-de-Compostelle Catégories d’évènement: Saint-Jacques-de-Compostelle

Santiago

Crise sanitaire et responsabilité civile Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle, 21 avril 2023, Saint-Jacques-de-Compostelle. Crise sanitaire et responsabilité civile 21 et 22 avril Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Direction scientifique Javier Lete, Université de Saint-Jacques de Compostelle Coordination Ricardo Pazos, Université Pontificale Comillas Programme Télécharger le programme Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Praza do Obradoiro, 0, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña Saint-Jacques-de-Compostelle O Ensanche Santiago Galice [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Programme_GRERCA_2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T09:00:00+02:00 – 2023-04-21T18:00:00+02:00

2023-04-22T09:00:00+02:00 – 2023-04-22T13:00:00+02:00 Responsabilité et sécurité

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago Autres Lieu Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Adresse Praza do Obradoiro, 0, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña Ville Saint-Jacques-de-Compostelle Departement Santiago Lieu Ville Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Jacques-de-Compostelle

Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Jacques-de-Compostelle Santiago https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacques-de-compostelle/

Crise sanitaire et responsabilité civile Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle 2023-04-21 was last modified: by Crise sanitaire et responsabilité civile Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de Compostelle 21 avril 2023 Faculté de droit saint jacques de compostelle Université de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Jacques-de-Compostelle

Saint-Jacques-de-Compostelle Santiago