Visite guidée de l'exposition « Le domaine universitaire Pessac – Talence – Gradignan, 1950 – 2030 : Un espace des possibles ? » Faculté de Droit et Sciences politiques, Université de Bordeaux Pessac

Visite guidée de l'exposition « Le domaine universitaire Pessac – Talence – Gradignan, 1950 – 2030 : Un espace des possibles ? » Mercredi 1 février, 18h00 Faculté de Droit et Sciences politiques, Université de Bordeaux

Entrée libre.

Découvrez deux expositions croisées sur l’histoire de la construction du campus universitaire de Bordeaux et les portraits de personnes qui la fréquentent (travaux d’artistes). Faculté de Droit et Sciences politiques, Université de Bordeaux 16 avenue Léon Duguit, 33600 Pessac Brivazac-Candau Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Présentant l’histoire de la construction du campus universitaire, l’exposition «Le domaine universitaire Pessac – Talence – Gradignan, 1950 – 2030 : Un espace des possibles ? » vous ouvre ses portes le 30 janvier dans le hall du bâtiment (Faculté de Droit), face à la Maison de l’Economie.

Le 1er février, se tiendra à 18h un vernissage des deux expositions, animé par une courte présentation d’Archimuse et d’Alt. Vous pourrez alors assister à une visite guidée des deux expositions par les deux médiatrices d’Archimuse et d’Alt.

En partenariat avec l’Université de Bordeaux et le dispositif BIC BOX, Archimuse s’associe également à l’association pessacaise Alt, qui présentera son exposition « Légendes du campus », animée par une médiatrice.

