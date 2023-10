Blockchain & Privacy: International and Comparative Law Faculté de droit et science politique, Université des Antilles (Pôle Guadeloupe) Pointe-à-Pitre Catégorie d’Évènement: Pointe-à-Pitre Blockchain & Privacy: International and Comparative Law Faculté de droit et science politique, Université des Antilles (Pôle Guadeloupe) Pointe-à-Pitre, 16 novembre 2023, Pointe-à-Pitre. Blockchain & Privacy: International and Comparative Law Jeudi 16 novembre, 09h00 Faculté de droit et science politique, Université des Antilles (Pôle Guadeloupe) Direction scientifique Brunessen BERTRAND, Professeure à l’Université de Rennes, Chaire Jean Monnet sur la Gouvernance des données

Sandrine TURGIS, Maitre de conférences en droit public à l’Université de Rennes Présentation Ce workshop international est organisé dans le cadre du PriCLeSS Project (Labex CominLabs). Président : François-Xavier Millet

Intervenants : Oreste Pollicino, Florian Martin-Bariteau, Davide Frey, Aude Bouveresse, Damien Franchi, Paul Alain Zibi Fama, Jean-Nicolas Robin (Ph.D), Stefania Attolini, Thimotée Paris

Thème : interelations between technic and law ; self sovereing identity ; comparative Law (European, African, North American Law …) ; privacy ; cybersecurity ; governance ; protection of personal data ; NFT Games… Inscription Accessible en distanciel sur inscription via Zoom (lien à venir) et en présentiel à l’Université des Antilles. Contact : Sandra Blandin

sandra.blandin@univ-rennes.fr

