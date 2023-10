Challenge Musical Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Challenge Musical Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges, 18 octobre 2023, Limoges. Challenge Musical Mercredi 18 octobre, 20h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Entrée libre et gratuite Le Challenge musical, organisé par le Service Culturel de l’Université de Limoges, est une soirée dédiée à la découverte des talents des étudiants et des personnels de l’Université. Sous la présidence d’Ibrahim Maalouf, les participants seront accueillis à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques le temps d’une soirée musicale et festive pour créer des moments d’échanges et de partages autour de l’univers musical de l’artiste.

Une soirée soutenue par le Crédit Mutuel Enseignant de Limoges.

Plus d’information : serviceculturel@unilim.fr Faculté de Droit et des Sciences Économiques 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 90 00 https://www.fdse.unilim.fr/ https://www.facebook.com/Fdse.unilim;https://twitter.com/FdseLimoges?s=20&t=OKVTbW4UKY2dBj3lF2o-Jg;https://www.instagram.com/fdselimoges/ [{« link »: « mailto:serviceculturel@unilim.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:30:00+02:00

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:30:00+02:00 Musique Concert © Yann Orhan Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Faculté de Droit et des Sciences Économiques Adresse 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges latitude longitude 45.824826;1.260534

Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/