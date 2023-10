Conférence « Terrorisme et Libertés » Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Conférence « Terrorisme et Libertés » Vendredi 6 octobre, 10h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Entrée libre et gratuite

Titulaire d’une maîtrise en droit et ancien élève de l’Ecole nationale de la magistrature (promotion 1977), François Molins commence sa carrière comme substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne en 1979. Il a été successivement procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbrison (1986-1988), et procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (1988-1991). Il est nommé substitut général près la cour d’appel de Bastia (1991-1993), puis il rejoint la cour d’appel de Lyon en qualité de substitut général, puis de secrétaire général du parquet général (1993-1996). En septembre 1996, il est nommé premier procureur adjoint près le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’assurer le suivi de l’action publique et l’animation de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. François Molins devient procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers (2000-2001), avant d’être nommé directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. En 2004, il rejoint le tribunal de grande instance de Bobigny en qualité de procureur de la République. En juin 2009, il est nommé directeur de cabinet du ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, Madame Michèle Alliot-Marie puis en novembre 2010, directeur de cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Michel Mercier. Il exerce ensuite les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (2011-2018). Entre 2018 et 2023, il est procureur général près la Cour de cassation.

François Molins fut le visage du droit pour les Français lors des multiples attentats ayant frappé le pays dans la décennie 2010. En tant que procureur au parquet de Paris, il vu notamment successivement les tueries de Mohammed Merah, de Charlie Hebdo, du 13 novembre et de Nice. Ses prises de parole télévisées à la suite de chaque attentat marquèrent le ton rassurant de la présence de l’Etat de droit dans un pays traumatisé.

Il sera l’invité des Entretiens d’Aguesseau et l’Université de Limoges le vendredi 6 octobre à 10h en amphi 600 pour prendre la parole lors d’une conférence où il a souhaité s’entretenir de terrorisme et de libertés.

Faculté de Droit et des Sciences Économiques 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 90 00 https://www.fdse.unilim.fr/ https://www.facebook.com/Fdse.unilim;https://twitter.com/FdseLimoges?s=20&t=OKVTbW4UKY2dBj3lF2o-Jg;https://www.instagram.com/fdselimoges/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:00:00+02:00

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:00:00+02:00