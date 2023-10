Cet évènement est passé Nuit européenne des Chercheurs Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Nuit européenne des Chercheurs Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges, 29 septembre 2023, Limoges. Nuit européenne des Chercheurs Vendredi 29 septembre, 18h30 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Entrée libre et gratuite, sur inscription L’Université de Limoges participe à La Nuit européenne des Chercheurs (NEC), une manifestation initiée par la Commission européenne, qui invite le public à partager un moment avec des chercheurs lors d’une même soirée dans des centaines de villes d’Europe. L’idée est de faire connaître le métier de chercheur auprès du grand public, lors d’un moment de rencontre convivial. Loin du cadre institutionnel, dans un lieu insolite, les scientifiques de toutes disciplines sont invités à faire découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive… Cet évènement est l’occasion d’innover, de tester des nouvelles formes d’échanges pour créer une ambiance incitant des moments de partage avec le Grand Public.

La prochaine Nuit européenne des chercheurs se tiendra le vendredi 29 septembre 2023 à partir de 18h30 à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, 5 rue Félix Eboué à Limoges.

Les scientifiques de toutes disciplines de l’Université de Limoges vous invitent à faire l’expérience de l’avenir lors de la Nuit européenne des chercheurs. Venez découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème : NoS FuturS. Laissez vous surprendre…

Consultez l’intégralité et les détails des animations. Programme Faites vos jeux : Le chercheur vous présente quelques éléments de sa recherche, et soudain, un choix auquel il a dû être confronté. Il vous propose alors plusieurs grandes cartes avec différentes options qui s’offraient à lui à ce moment. C’est à vous de faire un choix, en posant des questions sur les avantages et inconvénients des différentes options. Une manière de vous mettre dans la peau d’un chercheur.

: Le chercheur vous présente quelques éléments de sa recherche, et soudain, un choix auquel il a dû être confronté. Il vous propose alors plusieurs grandes cartes avec différentes options qui s’offraient à lui à ce moment. C’est à vous de faire un choix, en posant des questions sur les avantages et inconvénients des différentes options. Une manière de vous mettre dans la peau d’un chercheur. Conférence dans le noir : Parce que c’est dans le noir que l’on écoute le mieux, vous êtes invité à vous immerger à l’aveugle dans les travaux de recherche d’un chercheur et à vous laisser surprendre par son récit ponctué de sons, de bruits… Des conférences dans le noir pour y voir plus clair.

: Parce que c’est dans le noir que l’on écoute le mieux, vous êtes invité à vous immerger à l’aveugle dans les travaux de recherche d’un chercheur et à vous laisser surprendre par son récit ponctué de sons, de bruits… Des conférences dans le noir pour y voir plus clair. L’imposteur : Les jeunes chercheurs vous présentent leur projet de recherche en 3 mn, mais attention, parmi eux se trouve un imposteur. Saurez-vous le démasquer ?

: Les jeunes chercheurs vous présentent leur projet de recherche en 3 mn, mais attention, parmi eux se trouve un imposteur. Saurez-vous le démasquer ? À la découverte de l’Europe : Animations ludiques autour d’une exposition sur l’Union Européenne, sa construction, ses institutions, ses compétences, ses actions, son budget et son impact dans notre vie quotidienne.

: Animations ludiques autour d’une exposition sur l’Union Européenne, sa construction, ses institutions, ses compétences, ses actions, son budget et son impact dans notre vie quotidienne. La fin du plastique à usage unique. Qui a eu cette idée de génie ? : Grâce à des lunettes de réalité augmentée, suivez-nous pour un voyage virtuel en 360° entre Paris et Bruxelles et découvrez-en plus sur le processus de décision européen dans la guerre contre le plastique.

: Grâce à des lunettes de réalité augmentée, suivez-nous pour un voyage virtuel en 360° entre Paris et Bruxelles et découvrez-en plus sur le processus de décision européen dans la guerre contre le plastique. Speed searching : À la manière du speed dating, rencontrez plusieurs chercheurs. Chaque rencontre dure 10 minutes montre en main. Saurez-vous découvrir qui fait quoi ?

: À la manière du speed dating, rencontrez plusieurs chercheurs. Chaque rencontre dure 10 minutes montre en main. Saurez-vous découvrir qui fait quoi ? Tournez méninges : Un chercheur, un animateur, une roue, des questions parfois inattendues et tirées au sort, pour découvrir le métier de chercheur.

: Un chercheur, un animateur, une roue, des questions parfois inattendues et tirées au sort, pour découvrir le métier de chercheur. Scientibus : Découvrez le Scientibus, un bus itinérant qui propose des manip’ et expériences scientifiques animées par des chercheurs de l’Université de Limoges.

: Découvrez le Scientibus, un bus itinérant qui propose des manip’ et expériences scientifiques animées par des chercheurs de l’Université de Limoges. La justice de demain : humain ou intelligence artificielle ? A vous d’en juger ! : Devenez acteur de la justice de demain. Des cas pratiques de droit vous seront proposés. Vous devrez vous prononcer pour ou contre : juge-robot ou juge-Homme pour arbitrer la situation proposée ? Après quelques minutes de réflexion en groupe, vous devrez formuler des arguments pour expliquer votre position. De quel côté la balance va-t-elle pencher ?

: Devenez acteur de la justice de demain. Des cas pratiques de droit vous seront proposés. Vous devrez vous prononcer pour ou contre : juge-robot ou juge-Homme pour arbitrer la situation proposée ? Après quelques minutes de réflexion en groupe, vous devrez formuler des arguments pour expliquer votre position. De quel côté la balance va-t-elle pencher ? La Réalité Augmentée : Un outil pour le futur de la rééducation pédiatrique : En passant de la conception de mini jeux aux séances de rééducation pédiatrique, venez découvrir les différentes étapes indispensables au développement de notre dispositif de réalité augmentée. Testez vos capacités cognitives et motrices à travers deux mini jeux. Priorité aux plus jeunes mais les parents sont les bienvenus. Après tout, nous sommes tous de grands enfants !

: En passant de la conception de mini jeux aux séances de rééducation pédiatrique, venez découvrir les différentes étapes indispensables au développement de notre dispositif de réalité augmentée. Testez vos capacités cognitives et motrices à travers deux mini jeux. Priorité aux plus jeunes mais les parents sont les bienvenus. Après tout, nous sommes tous de grands enfants ! La Course vers le futur : Testez et maitrisez le pouvoir de la lumière pour voyager à toute vitesse vers le futur. Apprenez d’une façon ludique et innovante les concepts clés de l’optique.

: Testez et maitrisez le pouvoir de la lumière pour voyager à toute vitesse vers le futur. Apprenez d’une façon ludique et innovante les concepts clés de l’optique. Un futur sans expérimentation animale : science-fiction ou possibilité ? Des animaux sont utilisés dans différents domaines de recherche comme la recherche biomédicale, c’est une réalité ! Autre réalité : il existe des méthodes dites substitutives qui permettent de faire avancer les connaissances sans utiliser d’animaux. Alors pourquoi utilise-t-on encore des animaux en science ? Est-ce réaliste d’imaginer un futur sans expérimentation animale ? Pour savoir, répondez à un quiz. Des expertes commenteront vos réponses.

Des animaux sont utilisés dans différents domaines de recherche comme la recherche biomédicale, c’est une réalité ! Autre réalité : il existe des méthodes dites substitutives qui permettent de faire avancer les connaissances sans utiliser d’animaux. Alors pourquoi utilise-t-on encore des animaux en science ? Est-ce réaliste d’imaginer un futur sans expérimentation animale ? Pour savoir, répondez à un quiz. Des expertes commenteront vos réponses. Experience participative : la grande synchr’eau : Devenez acteurs de la recherche en train de se faire ! Tous les deux ans en France, une Grande Expérience Participative est organisée au sein de la Nuit Européenne des Chercheurs, en simultané dans toutes les villes participantes. Cette année, cette expérience a pour thématique la qualité de l’eau. Après une sensibilisation aux problématiques de la qualité environnementale, vous pourrez vous impliquer dans la collecte massive de données sur la qualité de l’eau : un kit simplifié de mesure vous sera donné lors de la soirée. Vous pourrez faire des prélèvements dès le week-end et saisir vos résultats via votre téléphone en prenant une photo de la bandelette de mesure. Vous pourrez ensuite suivre une cartographie nationale de la qualité de l’eau.

: Devenez acteurs de la recherche en train de se faire ! Tous les deux ans en France, une Grande Expérience Participative est organisée au sein de la Nuit Européenne des Chercheurs, en simultané dans toutes les villes participantes. Cette année, cette expérience a pour thématique la qualité de l’eau. Après une sensibilisation aux problématiques de la qualité environnementale, vous pourrez vous impliquer dans la collecte massive de données sur la qualité de l’eau : un kit simplifié de mesure vous sera donné lors de la soirée. Vous pourrez faire des prélèvements dès le week-end et saisir vos résultats via votre téléphone en prenant une photo de la bandelette de mesure. Vous pourrez ensuite suivre une cartographie nationale de la qualité de l’eau. Devenez Sherl’EAUck : La disponibilité et la qualité de la ressource en eau sont aujourd’hui au cœur des problématiques environnementales. Dans le cadre de ce jeu de plateau, vous vous improviserez enquêteurs scientifiques pour élucider des énigmes sur la pollution des eaux. Méthodologie, échantillonnage, analyses… seront les maîtres mots de votre enquête. Mais attention, vous devrez maîtriser le budget de vos investigations. A vous de jouer et in fine de trouver un moyen de traitement et remédiation de cette pollution !

: La disponibilité et la qualité de la ressource en eau sont aujourd’hui au cœur des problématiques environnementales. Dans le cadre de ce jeu de plateau, vous vous improviserez enquêteurs scientifiques pour élucider des énigmes sur la pollution des eaux. Méthodologie, échantillonnage, analyses… seront les maîtres mots de votre enquête. Mais attention, vous devrez maîtriser le budget de vos investigations. A vous de jouer et in fine de trouver un moyen de traitement et remédiation de cette pollution ! Retour vers le passé : Un objet insolite du patrimoine scientifique, un.e chercheur, un comédien. Chacune leur tour, ces deux personnes vous présenteront leur version de l’objet. A vous de découvrir qui détient la vérité ! Votez pour l’approche la plus convaincante – un atelier ludique de découverte et d’échanges sur les objets qui sont au coeur de la science et de son histoire.

: Un objet insolite du patrimoine scientifique, un.e chercheur, un comédien. Chacune leur tour, ces deux personnes vous présenteront leur version de l’objet. A vous de découvrir qui détient la vérité ! Votez pour l’approche la plus convaincante – un atelier ludique de découverte et d’échanges sur les objets qui sont au coeur de la science et de son histoire. Donne ta Langue au Chercheur : Santé, environnement, numérique : vous avez des questions ? Nos chercheurs vous répondent en 2 mn chrono.

: Santé, environnement, numérique : vous avez des questions ? Nos chercheurs vous répondent en 2 mn chrono. Sciences et fictions : Retour vers le futur, Avatar, Soleil vert, Blade Runner… Entre catastrophe et utopie, le cinéma a souvent tenté d’imaginer à quoi pourrait bien ressembler le futur… Sous la forme d’un talk de 20 min introduit par un extrait de film de science-fiction, le chercheur aborde son thème de recherche à partir des représentations du futur proposées par le cinéma de science-fiction… Et aussi avant la Nuit Déambulations scientifiques : Le samedi 23 septembre à 14h et à 16h. Via une visite des bords de Vienne nous découvrirons l’histoire de l’eau dans Limoges. Depuis quelque 2000 ans, la gestion de l’eau est un élément essentiel de notre vie urbaine. Nous dévoilerons quelques-uns de ses aspects importants au cours de notre promenade, nous permettant de réfléchir aux enjeux de l’eau passés et présents. Nous discuterons également du retour de la baignade en rivière urbaine. Animé par des chercheurs du laboratoire Géolab.

: Le samedi 23 septembre à 14h et à 16h. Via une visite des bords de Vienne nous découvrirons l’histoire de l’eau dans Limoges. Depuis quelque 2000 ans, la gestion de l’eau est un élément essentiel de notre vie urbaine. Nous dévoilerons quelques-uns de ses aspects importants au cours de notre promenade, nous permettant de réfléchir aux enjeux de l’eau passés et présents. Nous discuterons également du retour de la baignade en rivière urbaine. Animé par des chercheurs du laboratoire Géolab. Speed searching national online : 12, 21 septembre et 26 septembre à partir de 18h. Vous pourrez rencontrer des chercheurs de toute la France depuis chez vous ! Un petit groupe, un chercheur, un objet et 8 min pour discuter ! Au bout de 8 min, on change de chercheurs et on en découvre un autre. C’est la surprise permanente ! Inscription en ligne. Consultez l’intégralité et les détails du programme. Faculté de Droit et des Sciences Économiques 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 90 00 https://www.fdse.unilim.fr/ https://www.facebook.com/Fdse.unilim;https://twitter.com/FdseLimoges?s=20&t=OKVTbW4UKY2dBj3lF2o-Jg;https://www.instagram.com/fdselimoges/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nuit-europeenne-des-chercheurs-2023 »}] [{« link »: « https://www.unilim.fr/culture-scientifique/les-projets-et-evenements/nuit-europeenne-des-chercheurs-2023/ »}, {« link »: « https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2023#speedsearching »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00 Science Chercheurs Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Faculté de Droit et des Sciences Économiques Adresse 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges latitude longitude 45.824826;1.260534

Faculté de Droit et des Sciences Économiques Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/