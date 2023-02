Finale des Ateliers de l’Innovation Faculté de Droit et des Sciences Économiques, 14 mars 2023, Limoges.

Finale des Ateliers de l’Innovation Mardi 14 mars, 17h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques

Entrée gratuite, sur inscription.

Après 6 mois de travail, les étudiants de l’IAE Limoges vont présenter leurs projets devant un jury composé de professionnels et d’investisseurs. handicap moteur mi

Les « Ateliers de l’Innovation »

Les « Ateliers de l’Innovation » reposent sur un dispositif innovant élaboré et mis en place par l’IAE Limoges depuis 2018. Ce dispositif permet aux étudiants de s’inscrire dans une posture entrepreneuriale et intrapreneuriale, en leur permettant d’acquérir des compétences de gestion de projet agile, numérique et désormais éco-responsable qui répondent aux enjeux socio-économiques, et ce pour en faire des acteurs responsables.

En pratique : de fin septembre jusqu’à la Grande Finale du 14 mars, tous les jeudis, les étudiants répartis en groupes interdisciplinaires travaillent sur des défis réels d’entreprises en réalisant plusieurs livrables dédiés : dont le prototypage. En utilisant des méthodes agiles propres à la concrétisation d’un Business Model, les étudiants mobilisent une pluralité de compétences pour développer leurs projets innovants et responsables en s’assurant de la viabilité et de la pérennité économique de leurs Business Model.

Tout au long de cette aventure, les groupes sont accompagnés et évalués à échéances régulières par des enseignants-chercheurs et professionnels engagés dans le dispositif. Les étudiants vont ensuite concourir à la finale des ateliers devant un jury composé de potentiels investisseurs.

L’édition 2022-2023

Cette édition des ateliers se caractérise par une prise en compte des enjeux relatifs à la conception de l’innovation, son déploiement, son acceptation dans un monde où la question du développement durable est au centre des enjeux économiques et sociétaux.

Dans cette perspective, des groupes pluridisciplinaires composés d’étudiants de l’IAE et de la composante EUR TACTIC ont travaillé pendant six mois au développement d’un prototype d’innovation éco-responsable.

Au cours de cet évènement, les participants auront la chance de pouvoir assister à une conférence de Delphine BUISSON, de runneuse, entrepreneur, conférencière et auteur. Une conférence sur le thème : « Toute course commence par un 1er pas ». Delphine BUISSON a animé plusieurs conférences, dont une pour TEDx sur la « boîte à rêves » :

https://youtu.be/PweaMegLXTo

Cet événement pivot de l’entrepreneuriat universitaire est soutenu par plusieurs entreprises partenaires de notre école : Aisthésis Formation | BLS Location | Crédit Agricole | DOMIDEP | Enedis | Engie | Leroy Merlin | Oppchain.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T17:00:00+01:00

2023-03-14T20:00:00+01:00

