Fin : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00 Et si, toi aussi, tu osais découvrir de nouveaux horizons ? Envie de partir à l’étranger ? Job, études, stage, volontariat, séjour au pair, voyage sac à dos… ? Info Jeunes Limoges et ses partenaires te donnent rendez-vous au Forum « Partir à l’étranger » le Mercredi 7 février 2024 de 10h00 à 17h30, qui se déroulera pour la première fois cette année dans le Hall de la Faculté de Droit et des Sciences économiques à Limoges (campus centre-ville, à côté de la Mairie de Limoges). Ouvert à tous, cet événement te permettra de rencontrer en continu des professionnels qui pourront te guider dans tes projets de mobilité internationale, répondre à tes interrogations, t’orienter dans les financements existants, identifier les organismes les plus appropriés ou bien t’informer sur les modalités pratiques d’une mobilité à l’étranger. Au programme : stands d’informations, expositions, offres de mobilité à l’étranger, témoignages de jeunes… et ce sur tout type de mobilité à l’international (études, stage, emploi, volontariat, vacances…). Une vingtaine de structures sera présente à l’événement. La liste des organismes sera diffusée courant janvier. Cette manifestation est organisée avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Académie de Limoges, de la Ville de Limoges et de l’Université de Limoges. Plus de détails sur le forum sur la page Instagram @infojeuneslimoges Entrée libre et gratuite pour tout public Plus d’informations : Alicia BEUCHER NEGREMONT

Info Jeunes Limoges

06 46 37 89 48

Faculté de Droit et des Sciences économiques de l'Université de Limoges 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges

