Forum « Partir à l’étranger » – Limoges – 7 février 2024 Faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Limoges Limoges, mercredi 7 février 2024.

Forum « Partir à l’étranger » – Limoges – 7 février 2024 Forum « Partir à l’étranger » qui se tiendra le mercredi 7 février 2024 de 10h00 à 17h30 à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges. Mercredi 7 février, 10h00 Faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Limoges Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

Et si, toi aussi, tu osais découvrir de nouveaux horizons ?

Info Jeunes Limoges et ses partenaires dont la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin te donnent rendez-vous au Forum « Partir à l’étranger » qui se tiendra le Mercredi 7 février 2024 de 10h à 17h30 dans le Hall de la Faculté de Droit et Sciences économiques de Limoges (campus centre-ville, à côté de la Mairie de Limoges).

Cet événement te permettra de rencontrer en continu des professionnels qui pourront te guider dans tes projets de mobilité internationale, répondre à tes interrogations, t’orienter dans les financements existants, identifier les organismes les plus appropriés ou bien t’informer sur les modalités pratiques d’une mobilité à l’étranger.

Au programme : stands d’informations, exposition, offres de mobilité à l’étranger, témoignages… et ce surtout type de mobilité à l’international (études, stage, emploi, volontariat, vacances…).

Tous les détails sur le forum sur la page Instagram d’Info Jeunes Limoges (@infojeuneslimoges) et sur le site d’Info Jeunes : https://www.infojeunes-na.fr/agenda/forum-partir-a-letranger-2024

Entrée libre et gratuite pour tout public.

Faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Limoges 5 rue Félix Eboué, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.infojeunes-na.fr/agenda/forum-partir-a-letranger-2024 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

europe mobilité

© Info Jeunes Limoges