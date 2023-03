Les Rencontres de l’IODE – L’usage des algorithmes par l’État Faculté de droit et de science politique – salle E08 (entresol) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Rencontres de l’IODE – L’usage des algorithmes par l’État Faculté de droit et de science politique – salle E08 (entresol), 17 mars 2023, Rennes. Les Rencontres de l’IODE – L’usage des algorithmes par l’État Vendredi 17 mars, 12h30 Faculté de droit et de science politique – salle E08 (entresol) Après le séminaire de recherche « À propos de la recherche sur le droit dans la littérature » le 6 décembre dernier, les Rencontres de l’IODE renouent avec le format de la conférence-débat du midi.

Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir M. Benoît Frydman, professeur à l’Université libre de Bruxelles, directeur du Centre Perelman de philosophie du droit, le vendredi 17 mars, de 12h30 à 14h, salle de réception, Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Il viendra discuter de « L'usage des algorithmes par l'État ». Faculté de droit et de science politique – salle E08 (entresol) 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

