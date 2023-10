Approche juridique du concept d’infrastructure verte Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Approche juridique du concept d’infrastructure verte Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes, 21 décembre 2023, Rennes. Approche juridique du concept d’infrastructure verte Jeudi 21 décembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse d’Alix Vollet, mention Droit, intitulée : Approche juridique du concept d’infrastructure verte. Jeudi 21 décembre 2023 à 14 heures, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil,

devant le jury composé de : BILLET Philippe, Professeur, Université de Lyon, Rapporteur,

BORN Charles-Hubert, Professeur, Université de Louvain-La-Neuve (Belgique), Rapporteur,

CAMPROUX-DUFFRENE Marie-Pierre, Professeur, Université de Strasbourg,

DOUSSAN Isabelle, Directrice de recherche CNRS, Université de Côte d’Azur,

HERVE-FOURNEREAU Nathalie, Directrice de recherche CNRS, Université de Rennes,

LANGLAIS Alexandra, Directrice de recherche CNRS, Université de Rennes, directrice de thèse. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://droit.univ-rennes.fr/ [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/alix-vollet »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00 Soutenance de thèse Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Adresse 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes latitude longitude 48.117871;-1.669854

Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/