française sur le devoir de vigilance et de sa mise en œuvre Jeudi 14 décembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de Firouse BOUDJELLAL, mention Droit, intitulée La responsabilité de l’entreprise étendue au prisme de la loi. Mercredi 20 décembre 2023 à 14 heures, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil,

devant le jury composé de : MERCIER Virginie, Professeur, Université d’Aix-Marseille, Rapporteur

VERGNAC Stéphane, Professeur, Université de Picardie, Rapporteur,

MEDJAD Karim, Professeur, CNAM Paris, Rapporteur,

DE CAMBIAIRE François, Avocat associé, Seattle Avocats, Paris,

MERCIER Virginie, Professeur, Université d'Aix-Marseille, Rapporteur

VERGNAC Stéphane, Professeur, Université de Picardie, Rapporteur,

MEDJAD Karim, Professeur, CNAM Paris, Rapporteur,

DE CAMBIAIRE François, Avocat associé, Seattle Avocats, Paris,

DEL SOL Marion, Professeur, Université de Rennes, directrice de thèse. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T18:00:00+01:00

