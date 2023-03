La participation de la société civile à la gouvernance de l’action extérieure de l’Union européenne Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de Louis-Marie CHAUVEL, mention Droit, intitulée : La participation de la société civile à la gouvernance de l'action extérieure de l'Union européenne. Samedi 22 avril 2023 à 9h30,

à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil, devant le jury composé de : Loïc AZOULAI, Professeur, Science Po Paris, Rapporteur,

Marie CREMONA, Professeure émérite, European University Institute – Florence (Italie),Rapporteur,

Inge GOVAERE, Professeure, Université de Gand (Belgique),

Fabienne PERALDI-LENEUF, Professeure, Université de Paris 1,

Isabelle BOSSE-PLATIERE, Professeure, Université de Rennes,

Cécile RAPOPORT, Professeure, Université de Rennes, directrice de thèse. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

2023-04-22T09:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00 Soutenance de thèse Crédit : rawpixel.com sur Freepik

