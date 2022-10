La participation à la vie sociale. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La participation à la vie sociale. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil, 18 novembre 2022, Rennes. La participation à la vie sociale. Vendredi 18 novembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Josépha Dirringer soutiendra son HDR le vendredi 18 novembre 2022. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://droit.univ-rennes1.fr/ Le laboratoire IODE a le plaisir de vous informer de la soutenance HDR de Josépha Dirriner, maîtresse de conférence à l’université de Rennes 1 et responsable de l’axe « Protections de la personne » au laboratoire IODE. Membres du jury : Frédéric GEA, Professeur, Université de Lorraine, Rapporteur,

Lucie LAMARCHE, Professeure, Université du Québec à Montréal, Rapporteure,

Olivier LECLERC, Directeur de recherche CNRS, Université Paris Nanterre, Rapporteur,

Auriane LAMINE, Professeure, Université de Louvain,

Claude DIDRY, Directeur de recherche CNRS, ENS-Cachan,

Diane ROMAN, Professeure, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne,

Marion DEL SOL, Professeure, Université de Rennes 1.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T14:00:00+01:00

2022-11-18T17:00:00+01:00 © Manuchi

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Adresse 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La participation à la vie sociale. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 2022-11-18 was last modified: by La participation à la vie sociale. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil 18 novembre 2022 Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine