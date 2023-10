La perte de chance en droit de la responsabilité civile Faculté de droit et de science politique – Salle Condorcet Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La perte de chance en droit de la responsabilité civile Faculté de droit et de science politique – Salle Condorcet Rennes, 5 décembre 2023, Rennes. La perte de chance en droit de la responsabilité civile Mardi 5 décembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Salle Condorcet Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de Sarah APIOU, mention Droit, intitulée : La perte de chance en droit de la responsabilité civile. Mardi 5 décembre 2023 à 14 heures, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle Condorcet,

devant le jury composé de : SABARD Olivia, Professeur, Université de Tours, Rapporteur,

HOCQUET-BERG Sophie, Professeur, Université de Lorraine, Rapporteur,

VITALE Laura, Professeur, Université de Lille,

FRANCOIS Samuel, Professeur, Université de Rennes,

PIERRE Philippe, Professeur, Université de Rennes,

CORGAS Cristina, Maître de conférences HDR, Université de Rennes, directrice de thèse. Faculté de droit et de science politique – Salle Condorcet 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://droit.univ-rennes1.fr/ [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/sarah-apiou »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00 Soutenance de thèse Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Salle Condorcet Adresse 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Faculté de droit et de science politique - Salle Condorcet Rennes latitude longitude 48.117871;-1.669854

Faculté de droit et de science politique - Salle Condorcet Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/