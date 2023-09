Rentrée des doctorants de l’IODE 2023 Faculté de droit et de science politique – Salle 509 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Rentrée des doctorants de l’IODE 2023 Faculté de droit et de science politique – Salle 509 Rennes, 11 octobre 2023, Rennes. Rentrée des doctorants de l’IODE 2023 Mercredi 11 octobre, 16h00 Faculté de droit et de science politique – Salle 509 Pauline Cathelain, Frédéric Pitron et Manon Laumelais, représentants des doctorants de l’IODE, sont ravis de convier les doctorants du laboratoire à une réunion de rentrée qui aura lieu le mercredi 11 octobre 2023 à 17h30 en salle 509.

Ce sera l’occasion pour tous de se retrouver en ce début d’année universitaire et de faire part des projets du laboratoire.

Pour prolonger ce moment convivial, un afterwork est prévu au Bistrot Cocagne, situé 2 rue des Dames à Rennes.

Les nouveaux doctorants qui arrivent cette année à la Faculté, sont conviés à 16h en salle 509 pour une présentation du laboratoire et ses locaux. Faculté de droit et de science politique – Salle 509 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://droit.univ-rennes1.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

