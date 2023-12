La coutume. Pratiques et usages Faculté de droit et de science politique – salle 313 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La coutume. Pratiques et usages
Faculté de droit et de science politique – salle 313
Rennes, 14 décembre 2023

Direction scientifique
Luc Guéraud, Professeur d'histoire du droit, Université de Rennes

Présentation
La journée d'étude « La coutume. Pratiques et usages » invite à s'interroger sur la vie et l'actualité de la coutume.

La mise par écrit de la coutume lui fait perdre son caractère oral et sa qualité d’adaptation à la vie des individus. La pratique du droit peut toutefois avoir une destinée différente de celle de la coutume rédigée. Dès lors, la pratique de la coutume peut révéler une autre appréciation du texte coutumier, ce qui pose les questions d’interprétation et d’utilisation de cette source juridique. L’activité notariale sous l’Ancien Régime peut révéler des adaptations concrètes de la coutume, tout comme le maintien des usages ruraux aux XIXe et XXe siècles qui peuvent illustrer la vitalité de la coutume. Faculté de droit et de science politique – salle 313 9 rue jean Macé, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/luc-gueraud »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

