Le raisonnement probatoire des juges. Autour des travaux de Madame Marion Vorms Faculté de droit et de science politique – salle 211, 19 octobre 2022, Rennes. Le raisonnement probatoire des juges. Autour des travaux de Madame Marion Vorms Mercredi 19 octobre, 10h00 Faculté de droit et de science politique – salle 211 Ce séminaire est organisé dans le cadre du projet MOTIVAPE et se tiendra le 19 octobre 2022. Faculté de droit et de science politique – salle 211 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/laurent-rousvoal »}, {« link »: « https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/Progr_seminaire_MOTIVAPE.pdf »}, {« link »: « https://www.mshb.fr/projets_mshb/motivape/6750/ »}] Coordinateur scientifique Laurent Rousvoal, maître de conférences à l’université de Rennes 1 (IODE UMR CNRS 6262) Programme Télécharger le programme Plus d’informations sur le projet MOTIVAPE

2022-10-19T10:00:00+02:00

2022-10-19T16:45:00+02:00

