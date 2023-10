Contribution à la construction d’un droit des groupes de sociétés : aspects juridiques et fiscaux en droit comparé français et turc Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Contribution à la construction d’un droit des groupes de sociétés : aspects juridiques et fiscaux en droit comparé français et turc Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes, 29 novembre 2023, Rennes. Contribution à la construction d’un droit des groupes de sociétés : aspects juridiques et fiscaux en droit comparé français et turc Mercredi 29 novembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de Mikail CERAN, mention Droit, intitulée : Contribution à la construction d’un droit des groupes de sociétés : aspects juridiques et fiscaux en droit comparé français et turc. Mercredi 29 novembre 2023 à 14 heures, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – salle 209,

devant le jury composé de : Nadège JULLIAN, Professeur, Université de Toulouse, rapporteur,

Elif CAKAR PURSUNLERLI, Professeur, Université d’Ankara (Turquie), rapporteur,

Jean-Christophe PAGNUCCO, Professeur, Université de Caen,

Neslihan KARATAS DURMUS, Maître de conférences, Université d’Ankara (Turquie),

Catherine BARREAU, Professeur, Université de Rennes, directrice de thèse.

