Décryptons l’Europe dans la série « Parlement » Faculté de droit et de science politique – Salle 209, 20 mars 2023, Rennes.

La quatrième conférence du cycle des Rendez-vous d’Europe 2023 aura lieu le 20 mars.

Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Intervenants

Étudiants du M2 Droit de l’Union européenne, membres de l’IODE et M. Morineau, étudiant en cinéma.

Présentation

Y a-t-il une histoire de la construction européenne, ou plusieurs récits de l’Union européenne ? Vous-même, comment la regardez-vous ?

Avec les Rendez-vous d’Europe 2023, venez découvrir comment les œuvres audiovisuelles et littéraires, les représentations culturelles et le droit participent à l’élaboration des récits européens.

L’Union européenne nourrit depuis toujours des fantasmes, qu’ils soient pro ou anti européens. Par la fiction, grâce aux livres ou aux séries, à travers les controverses et les discours, l’Union est devenue un objet de récit(s). Délaissant son image froide et technocratique, elle apparaît plus humaine, rendant son appropriation moins difficile/plus aisée pour chacun d’entre nous.

Venez nombreux à la faculté de droit et de science politique participer à nos conférences et débattre de ces diverses façons de parler de l’Union européenne en assistant aux Rendez-vous d’Europe ou, à distance, partagez avec nous vos réflexions en les suivant par visioconférence.

Organisateurs

L’Institut de l’Ouest : Droit et Europe est un laboratoire de recherche en droit ayant le statut d’unité mixte de recherche (UMR 6262) rattachée à l’Université de Rennes et au CNRS. L’étude de l’intégration européenne constitue un des axes les plus anciens et reconnus de ses activités de recherche (un membre de l’Institut universitaire de France et six chaires Jean Monnet).

L’Association Europe Rennes 35, créée en 1998, développe ses activités sur l’Union européenne dans un esprit d’ouverture et d’objectivité en gardant pour mot d’ordre le caractère scientifique de l’information qu’elle diffuse au grand public.

Programme

Télécharger le programme des Rendez-vous d’Europe 2023.

Inscriptions

