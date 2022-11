Les Rencontres de l’IODE – À propos de la recherche sur le droit dans la littérature Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

https://droit.univ-rennes1.fr/ Les prochaines « Rencontres de l’IODE » auront lieu le mardi 6 décembre 2022, de 10 heures à 17 heures, en salle 209. La journée, dédiée à la recherche sur le droit dans la littérature, commencera par une table ronde avec des chercheurs en droit, suivie de l’exposé du point de vue d’une chercheuse en littérature et se clôturera par une mise en perspective sur le thème suivant : « Les recherches sur le droit dans la littérature dans le cadre de l’évolution de la recherche en droit, un courant en recherche de visibilisation » ? Télécharger le programme.

