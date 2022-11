La responsabilité des professionnels du droit en Tunisie Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La responsabilité des professionnels du droit en Tunisie Faculté de droit et de science politique, 17 novembre 2022, Rennes. La responsabilité des professionnels du droit en Tunisie Jeudi 17 novembre, 12h00 Faculté de droit et de science politique Cette conférence de Salma Mnif se déroulera le 17 novembre 2022 à 12 heures, salle 505. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

2022-11-17T12:00:00+01:00

2022-11-17T14:00:00+01:00

