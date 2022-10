Les Rencontres de l’IODE – Libre-échange et changements climatiques Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Rencontres de l’IODE – Libre-échange et changements climatiques Faculté de droit et de science politique, 10 novembre 2022, Rennes. Les Rencontres de l’IODE – Libre-échange et changements climatiques Jeudi 10 novembre, 12h30 Faculté de droit et de science politique Conférence-débat, le jeudi 10 novembre 2022, avec Mme Sophie Grosbon, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://topolex.fr »}] Après le succès de la rencontre de l’IODE du 12 octobre 2022 avec Vincent-Arnaud Chappe, qui nous a présenté le projet Topo•lex (http://topolex.fr), la prochaine rencontre de l’IODE aura lieu le jeudi 10 novembre de 12h30 à 14 heures en salle E08 (entresol). L’IODE accueillera à cette occasion Sophie Grosbon, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre. Elle présentera la recherche qu’elle développe dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches qu’elle soutiendra prochainement. Le thème de son intervention sera : « Libre-échange et changements climatiques » .

2022-11-10T12:30:00+01:00

2022-11-10T14:00:00+01:00

